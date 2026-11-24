В Белой Церкви под Киевом повреждён объект теплоснабжения
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Объект теплоснабжения в городе Белая Церковь Киевской области получил повреждения в результате взрывов. Коммунальные и аварийные службы переведены на усиленный режим работы. Об этом сообщили на официальном сайте городского совета.
По данным местных властей, специалисты уже приступили к ликвидации последствий. Информации о пострадавших не поступало, масштаб повреждений не уточняется.
Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве. В столичном регионе объявлена воздушная тревога.
Напомним, 20 ноября перебои с электроснабжением затронули Киев и десять областей Украины. Особенно сложная ситуация сложилась в Одесской области, где энергетикам пришлось вводить аварийные ограничения.