Объект теплоснабжения в городе Белая Церковь Киевской области получил повреждения в результате взрывов. Коммунальные и аварийные службы переведены на усиленный режим работы. Об этом сообщили на официальном сайте городского совета.

По данным местных властей, специалисты уже приступили к ликвидации последствий. Информации о пострадавших не поступало, масштаб повреждений не уточняется.

Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве. В столичном регионе объявлена воздушная тревога.