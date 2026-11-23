После трёх дней масштабного блэкаута Одесса и Одесский район возвращаются к плановым графикам отключения электричества. Энергетикам удалось стабилизировать ситуацию и отказаться от экстренных ограничений, сообщили в компании ДТЭК.

При этом говорить о полном восстановлении электроснабжения пока рано. Электричество по-прежнему будут отключать по очередям, а повреждённые сети остаются крайне уязвимыми к перегрузкам. Ремонтные работы продолжаются.

В ДТЭК призвали жителей не включать сразу несколько мощных электроприборов после появления света. В частности, бойлерами, обогревателями и стиральными машинами рекомендуют пользоваться поочерёдно, чтобы избежать новых аварий.

Напомним, масштабные перебои с электричеством в Одессе начались 21 ноября после повреждения магистральных электросетей. Из-за обесточивания насосных станций возникли проблемы с водоснабжением, остановились трамваи и троллейбусы. Все городские школы с 23 по 27 ноября перевели на дистанционное обучение, а для жителей открыли около 300 пунктов обогрева и подзарядки телефонов.

Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Зеленский назвал ситуацию в Одессе крайне сложной. По данным местных властей, к середине 23 ноября отопление удалось вернуть 186 тысячам потребителей, однако ещё около 79 тысяч оставались без тепла. На фоне коммунального кризиса одесситы начали разводить костры для приготовления еды и греть чай на свечах.