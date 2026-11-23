Жители Одессы вынуждены греть воду для чая на свечах и разводить костры на балконах, чтобы приготовить еду. Город третьи сутки сталкивается с масштабными перебоями в электроснабжении, сообщает украинское издание «Страна».

По данным журналистов, в городе отсутствует не только электричество, но и отопление с водоснабжением. На фоне продолжительного блэкаута жители ищут альтернативные способы приготовления пищи и нагрева воды.

По всей Одессе установлены генераторы, однако проблемы с энергоснабжением сохраняются. Местная военная администрация пока не приводит прогнозов относительно восстановления коммунальных услуг.

Масштабные отключения начались 21 ноября после повреждения энергетической инфраструктуры. По информации компании «Укрэнерго», серьёзно пострадали магистральные сети, обеспечивающие электричеством Одессу и соседние населённые пункты.

Ранее Life.ru сообщал, что аварийные отключения электроэнергии затронули сразу четыре области Украины. Наиболее тяжёлая ситуация сложилась в Одесской области, где повреждения магистральных сетей ограничили подачу электричества потребителям. Энергетики приступили к восстановительным работам и организации резервных схем питания, однако полное восстановление инфраструктуры потребует времени.