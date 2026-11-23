Более 207 тысяч абонентов в ДНР остаются без электричества после повторных ударов по энергетической инфраструктуре региона. Атаки, по данным местных властей, продолжаются вторую ночь подряд, из-за чего энергетикам приходится заново подключать потребителей, которым уже успели вернуть свет. Об этом сообщило Министерство угля и энергетики республики.

По состоянию на утро 23 ноября частичные отключения зафиксированы в Донецке, Макеевке, Харцызске, Зугрэсе, Торезе, Снежном и Енакиево. Без электричества также остались жители Амвросиевского, Волновахского, Тельмановского, Шахтёрского и Ясиноватского муниципальных округов.

Перебои затронули и отопление. Из-за отсутствия электроэнергии временно остановилась работа 249 котельных в нескольких городах и округах республики. Специалисты «Донбасстеплоэнерго» рассчитывают возобновить их работу после восстановления электроснабжения.

В региональном Минэнерго пояснили, что после массированной атаки в ночь на 22 ноября ремонтным бригадам удалось вернуть электричество значительной части потребителей. Однако следующей ночью, по информации ведомства, ВСУ вновь атаковали энергообъекты. При этом сами специалисты оказались под угрозой, но никто из них не пострадал.

Сейчас энергетики продолжают восстановительные работы, несмотря на опасность новых ударов. Ситуацию осложняет дефицит доступной мощности, возникший из-за повреждения оборудования. Чтобы избежать дополнительных аварий, в регионе вынуждены временно ограничивать подачу электричества.