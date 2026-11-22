Председатель правительства ДНР Андрей Чертков сообщил, что после ночной атаки ВСУ на объекты энергетики без электричества остались более 279 тысяч абонентов в 12 муниципалитетах республики. Информацией чиновник поделился в телеграм-канале.

«Противник ночью предпринял массированную целенаправленную атаку на энергетическую инфраструктуру Республики», — говорится в тексте.

По словам Черткова, под украинский удар попали сразу несколько объектов. Новые отключения дополнили последствия прежних повреждений, отметил он. При этом под ударом противника оказались оказались и сами энергетики. К счастью, пострадавших нет.

Сейчас частично обесточены Донецк, Макеевка, Мариуполь, Енакиево, Дебальцево, Торез и Снежное, а также посёлки в Волновахском, Амвросиевском, Тельмановском, Ясиноватском и Володарском муниципальны округах. Всего без света остаются 279 тысяч абонентов. Чертков заверил, что уже проводится восстановление подачи электричества в дома, несмотря на угрозы повторных атак ВСУ.

Также сегодня утром, 22 ноября, сообщалось, что в Донецке произошло массовое отключение электроэнергии, затронувшее более 41 тысячи абонентов во всех районах города. Всего обесточены 405 трансформаторных подстанций.