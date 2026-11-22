В Донецке произошло массовое отключение электроэнергии, затронувшее более 41 тысячи абонентов во всех районах города. Всего обесточены 405 трансформаторных подстанций. Об этом сообщил глава городского округа Алексей Кулемзин со ссылкой на данные «Донецкэнерго».

По информации градоначальника, автоматическое отключение затронуло 347 трансформаторных подстанций, в результате чего без электричества остались 36 655 абонентов.

Кроме того, из-за превышения допустимой нагрузки на электросети отключились ещё 58 подстанций, обеспечивающих электричеством 4700 потребителей.

Таким образом, в общей сложности без электроснабжения остались 41 355 абонентов. Специалисты уже проводят восстановительные работы.