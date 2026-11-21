Минэнерго ДНР сообщило о восстановлении электроснабжения в Донецке
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Энергетики вернули электричество всем потребителям Донецка, которые остались без света после аварии вечером 20 ноября. Ремонтные работы в городском округе завершились, сообщила пресс-служба Минэнерго ДНР.
«В городском округе Донецк энергетики завершили восстановительные работы. Все потребители, ранее отключённые в результате аварии, подключены к электроснабжению», — указали там.
Таким образом, специалисты восстановили подачу электроэнергии всем абонентам, которых затронуло это аварийное отключение.
Ранее Life.ru сообщал, что в ДНР без электричества оставались 428 тысяч абонентов. Для стабилизации работы энергосистемы специалисты ввели дополнительные ограничения потребления на 95 МВт.