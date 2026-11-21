Энергетики вернули электричество всем потребителям Донецка, которые остались без света после аварии вечером 20 ноября. Ремонтные работы в городском округе завершились, сообщила пресс-служба Минэнерго ДНР.

«В городском округе Донецк энергетики завершили восстановительные работы. Все потребители, ранее отключённые в результате аварии, подключены к электроснабжению», — указали там.

Таким образом, специалисты восстановили подачу электроэнергии всем абонентам, которых затронуло это аварийное отключение.