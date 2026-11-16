В Донецкой Народной Республике после атак ВСУ на энергетическую инфраструктуру без электричества остаются 428 тысяч абонентов. Об этом сообщил директор компании «Донецкэнерго» Олег Павляк.

По словам руководителя предприятия, из-за аварийной остановки энергоблока электроснабжение нарушено у 284 тысяч абонентов. Помимо этого, в регионе действуют графики временных отключений из-за дефицита мощности. Ограничения затрагивают 144 тысячи бытовых абонентов.

«По текущей ситуации: 428 тыс. абонентов обесточено. Из них аварийно, связанно с остановкой блока, — 284 тыс. абонентов», — рассказал Павляк.

Для стабилизации энергосистемы введены дополнительные ограничения потребления мощностью 95 МВт. Энергетики рассчитывали запустить остановленный энергоблок к полудню 16 ноября, после чего планировали начать поэтапное восстановление подачи электричества.

Перебои затронули Донецк, Мариуполь, а также Новоазовский, Волновахский и другие районы республики. Восстановительные работы продолжаются. По сообщениям региональных властей, энергетическая инфраструктура ДНР и соседней ЛНР подвергается атакам второй день подряд.

На фоне отключений возникли проблемы не только с электроснабжением, но и со связью. По данным регионального оператора «Феникс», часть оборудования переведена на резервное питание, однако в отдельных населённых пунктах возможны перебои с мобильной связью и интернетом.