В ДНР после ударов ВСУ без электричества остались 428 тысяч абонентов
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В Донецкой Народной Республике после атак ВСУ на энергетическую инфраструктуру без электричества остаются 428 тысяч абонентов. Об этом сообщил директор компании «Донецкэнерго» Олег Павляк.
По словам руководителя предприятия, из-за аварийной остановки энергоблока электроснабжение нарушено у 284 тысяч абонентов. Помимо этого, в регионе действуют графики временных отключений из-за дефицита мощности. Ограничения затрагивают 144 тысячи бытовых абонентов.
«По текущей ситуации: 428 тыс. абонентов обесточено. Из них аварийно, связанно с остановкой блока, — 284 тыс. абонентов», — рассказал Павляк.
Для стабилизации энергосистемы введены дополнительные ограничения потребления мощностью 95 МВт. Энергетики рассчитывали запустить остановленный энергоблок к полудню 16 ноября, после чего планировали начать поэтапное восстановление подачи электричества.
Перебои затронули Донецк, Мариуполь, а также Новоазовский, Волновахский и другие районы республики. Восстановительные работы продолжаются. По сообщениям региональных властей, энергетическая инфраструктура ДНР и соседней ЛНР подвергается атакам второй день подряд.
На фоне отключений возникли проблемы не только с электроснабжением, но и со связью. По данным регионального оператора «Феникс», часть оборудования переведена на резервное питание, однако в отдельных населённых пунктах возможны перебои с мобильной связью и интернетом.
Ранее Life.ru сообщал об остановке котельных и насосных станций в ЛНР после атаки ВСУ на энергосистему. Из-за повреждения энергетической инфраструктуры в ряде населённых пунктов пришлось приостановить работу коммунального оборудования. Власти предупредили, что восстановление электроснабжения осложняется угрозой повторных ударов.