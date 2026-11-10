В нескольких муниципалитетах Луганской Народной Республики временно остановлена работа котельных и насосных станций после ночного удара по энергетической инфраструктуре. Об этом сообщили в правительстве региона.

Председатель правительства ЛНР Алексей Самойлов провёл экстренное совещание, посвящённое ситуации с электроснабжением. Руководители профильных ведомств доложили о последствиях повреждений и ходе восстановительных мероприятий.

«После атаки энергетики оперативно приступили к восстановлению энергосистемы. Работы ведутся в сложных условиях, существует угроза повторных ударов», — говорится в сообщении региональных властей.

Из-за перебоев с подачей электричества в отдельных населённых пунктах пришлось приостановить работу коммунального оборудования. При этом котельные заполнены водой и готовы возобновить работу сразу после восстановления электроснабжения.

Позднее, в правительстве ЛНР сообщили, что работа объектов коммунальной инфраструктуры напрямую зависит от электроснабжения, и о текущей обстановке в условиях временного обесточивания рассказал и. о. министра строительства и ЖКХ Станислав Дупленко. По его словам, все котельные и потребители находятся в готовности к запуску, теплотрассы и объекты не сливались, и как только восстановится электроснабжение, котельные сразу приступят к работе.