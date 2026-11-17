В Донецкой Народной Республике часть объектов энергетической инфраструктуры начали размещать глубоко под землёй, чтобы защитить от повторных ударов ВСУ. Об этом глава региона Денис Пушилин заявил во время прямой линии с жителями, трансляция которой велась в его Telegram-канале.

«Повторные налёты, причём неоднократные, на те или иные объекты — они заставляют наших энергетиков, наших специалистов дополнительно выстраивать необходимые меры защиты», — рассказал руководитель республики.

Пушилин пояснил, что особое внимание уделяется сохранности трансформаторов и другого оборудования, от которого зависит электроснабжение населённых пунктов. Для этого специалисты вынуждены не только укреплять энергообъекты, но и переносить отдельные элементы инфраструктуры под землю.

Такие решения принимаются на фоне продолжающихся атак на энергетическую систему ДНР. Повторные удары по одним и тем же объектам заставляют региональные службы искать дополнительные способы защиты оборудования.

Ранее власти республики подготовили комплексный план прохождения отопительного сезона. Он предусматривает использование 1252 резервных генераторов для обеспечения работы котельных при перебоях с электричеством. Также были подготовлены 45 блочно-модульных котельных и аварийные бригады.

Также Life.ru рассказывал, что Пушилин предупредил о возможных атаках ВСУ на объекты жизнеобеспечения ДНР зимой. Глава региона отмечал, что под угрозой могут оказаться системы электроснабжения, отопления, водоснабжения и связи, поэтому власти намерены действовать на упреждение.