Пушилин допустил атаки ВСУ на объекты жизнеобеспечения ДНР зимой

Власти ДНР не исключают попыток ВСУ атаковать объекты жизнеобеспечения региона в зимний период. Об этом заявил глава республики Денис Пушилин во время прямой линии с жителями.

По его словам, под угрозой могут оказаться системы электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и связи. Власти региона, отметил Пушилин, намерены заранее готовиться к возможным перебоям и действовать на опережение.

«У нас нет ни у кого иллюзий, да, мы понимаем, что противник может попытаться максимально осложнить нам жизнь, нарушить работу объектов жизнеобеспечения, создать перебои с электричеством, теплом, водой, связью», — сказал глава ДНР.

Пушилин добавил, что муниципальные власти и профильные министерства будут принимать меры для поддержания критической инфраструктуры.

Ранее Life.ru сообщал, что российские регионы сформировали необходимые запасы топлива перед отопительным сезоном. К 10 сентября средняя готовность коммунальной инфраструктуры страны к зиме превышала 88%, а для ликвидации возможных аварий подготовили 25,5 тысячи бригад. Особое внимание власти уделяют территориям, где бесперебойная работа систем теплоснабжения требует дополнительных мер.