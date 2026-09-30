Ранее Life.ru сообщал о продвижении российских войск к Краматорску и Славянску. В сводке за 26 сентября говорилось, что, по информации военных корреспондентов, российские подразделения установили контроль над путями в Краматорск и уничтожили склад с боеприпасами и техникой. 1 сентября, президент России Владимир Путин сообщил о продвижении подразделений Южной группировки войск в направлении Славянска, Краматорска и Дружковки. По приведённым им на тот момент данным, российские военные находились на расстоянии от полутора до четырёх километров от окраин этих населённых пунктов.