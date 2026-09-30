Пушилин рассказал о решающей битве за Донбасс
Пушилин: Бои под Славянском, Краматорском и Ореховом решающие для Донбасса
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Боевые действия в районах Славянска, Краматорска и Орехова имеют определяющее значение для дальнейшего хода специальной военной операции. Такую оценку дал глава ДНР Денис Пушилин в своём канале в мессенджере Max.
«В прямом смысле слова — битва за будущее», — подчеркнул Пушилин.
Ранее Life.ru сообщал о продвижении российских войск к Краматорску и Славянску. В сводке за 26 сентября говорилось, что, по информации военных корреспондентов, российские подразделения установили контроль над путями в Краматорск и уничтожили склад с боеприпасами и техникой. 1 сентября, президент России Владимир Путин сообщил о продвижении подразделений Южной группировки войск в направлении Славянска, Краматорска и Дружковки. По приведённым им на тот момент данным, российские военные находились на расстоянии от полутора до четырёх километров от окраин этих населённых пунктов.
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