Минобороны показало круглосуточную работу «Смерша» у Славянска
МО РФ: Бригада «Смерш» работает у Славянска даже в дождь и туман
Бригада «Смерш» работает у Славянска даже в дождь и туман. Обложка © Минобороны России
Операторы ударных беспилотников бригады «Смерш» продолжают выполнять задачи на славянском направлении даже при дожде и густом тумане. Об этом сообщили в Минобороны России.
Речь идёт об отдельной бригаде войск беспилотных систем. По данным ведомства, её военнослужащие работают у Славянска ежедневно, невзирая на погодные условия.
«Задачи по уничтожению украинских боевиков на Славянском направлении выполняются круглосуточно, как в режиме «свободной охоты», так и целенаправленно», — заявили в Минобороны РФ.
Бригада «Смерш» работает у Славянска даже в дождь и туман. Видео © Минобороны России
Вместе с сообщением ведомство распространило кадры боевой работы подразделения.
Ранее Life.ru рассказывал, как дроны бригады «Смерш» поразили группу ВСУ на славянском направлении. По данным Минобороны РФ, цели обнаружили во время воздушной разведки в густой растительности.
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