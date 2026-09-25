Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 25 сентября, 08:18

Минобороны показало круглосуточную работу «Смерша» у Славянска

МО РФ: Бригада «Смерш» работает у Славянска даже в дождь и туман

Бригада «Смерш» работает у Славянска даже в дождь и туман. Обложка © Минобороны России

Бригада «Смерш» работает у Славянска даже в дождь и туман. Обложка © Минобороны России

Операторы ударных беспилотников бригады «Смерш» продолжают выполнять задачи на славянском направлении даже при дожде и густом тумане. Об этом сообщили в Минобороны России.

Речь идёт об отдельной бригаде войск беспилотных систем. По данным ведомства, её военнослужащие работают у Славянска ежедневно, невзирая на погодные условия.

«Задачи по уничтожению украинских боевиков на Славянском направлении выполняются круглосуточно, как в режиме «свободной охоты», так и целенаправленно», — заявили в Минобороны РФ.

Бригада «Смерш» работает у Славянска даже в дождь и туман. Видео © Минобороны России

Вместе с сообщением ведомство распространило кадры боевой работы подразделения.

«Слышали английскую речь»: разведчик рассказал о наёмниках в боях на островах Днепра
«Слышали английскую речь»: разведчик рассказал о наёмниках в боях на островах Днепра

Ранее Life.ru рассказывал, как дроны бригады «Смерш» поразили группу ВСУ на славянском направлении. По данным Минобороны РФ, цели обнаружили во время воздушной разведки в густой растительности.

Больше новостей о российских войсках, вооружении и ходе боевых действий — в разделе «Армия» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar