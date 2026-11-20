Мощный циклон нарушил электроснабжение в двух районах Сахалина и привёл к задержке шести авиарейсов. Из-за сильного ветра и налипания мокрого снега оказались повреждены линии электропередачи, а непогода осложнила авиасообщение с севером острова. Об этом сообщили энергетики и представители аэропорта Южно-Сахалинска.

По данным компании «Сахалинэнерго», утром 20 ноября частичные отключения электричества сохранялись в Поронайске, посёлке Вахрушев, сёлах Малиновка и Забайкалец Поронайского района, а также в Ельниках, Кошевом и Буюклы Смирныховского района.

Минувшей ночью энергетикам удалось восстановить электроснабжение большей части потребителей, в том числе благодаря резервным схемам подачи электроэнергии. Сейчас последствия стихии устраняют 13 аварийных бригад — 83 специалиста и 19 единиц техники.

Сотрудники компании также ищут повреждение на одной из высоковольтных линий, которую не удалось включить после удаления гололёда. Примерное место неисправности уже определено, восстановительные работы продолжаются.

Тем временем в аэропорту Южно-Сахалинска задержали шесть авиарейсов. Изменения расписания затронули направления Ноглики, Оха и Советская Гавань, включая обратные рейсы. При этом самолёты на Курильские острова продолжили летать по расписанию.