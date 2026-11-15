Мужчина потерял сознание от упавшего дерева из-за урагана в Махачкале
Обложка © Telegram / МАХАЧКАЛА 24
Ещё один человек получил травмы из-за урагана в Махачкале. Мужчина пострадал под упавшим деревом в Собачьем парке Махачкалы во время сильного ветра. По словам очевидца, после удара он потерял сознание.
Дерево упало на мужчину в Махачкале. Видео © Telegram / МАХАЧКАЛА 24
Пострадавшего первым заметил 14-летний подросток, который проходил мимо. Он вызвал скорую помощь. До приезда врачей мужчина дышал и подавал признаки жизни. По предварительным сведениям, он выжил.
Жителей призывают соблюдать осторожность во время непогоды и держаться подальше от старых деревьев и неустойчивых конструкций.
Ранее Life.ru сообщал о другом пострадавшем в Махачкале — на прохожего упал металлический лист с крыши здания. Сильный ветер обрушился на город 15 ноября. По данным регионального МЧС, порывы достигали 23 м/с. Жителей также предупреждали о шторме на Каспийском море, где высота волн достигала 2,5 метра.