Ещё один человек получил травмы из-за урагана в Махачкале. Мужчина пострадал под упавшим деревом в Собачьем парке Махачкалы во время сильного ветра. По словам очевидца, после удара он потерял сознание.

Дерево упало на мужчину в Махачкале. Видео © Telegram / МАХАЧКАЛА 24

Пострадавшего первым заметил 14-летний подросток, который проходил мимо. Он вызвал скорую помощь. До приезда врачей мужчина дышал и подавал признаки жизни. По предварительным сведениям, он выжил.

Жителей призывают соблюдать осторожность во время непогоды и держаться подальше от старых деревьев и неустойчивых конструкций.