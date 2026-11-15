В Махачкале прохожий получил травмы во время падения металлического листа с крыши здания во время мощного урагана, накрывшего город сегодня, 15 ноября. Прокуратура Дагестана инициировала проверку.

Ураган в Махачкале. Видео © Telegram / SHOT

«В ходе надзорных мероприятий прокуратурой Советского района г. Махачкалы будут установлены обстоятельства произошедшего, дана оценка соблюдению строительных правил и норм», — уточнили в ведомстве.

По данным регионального МЧС, порывы ветра достигали 23 м/с, также жителей предупреждали о шторме в Каспийском море — высота волн фиксировались на уровне 2,5 метров. Местное население призывали к осмотрительности и по возможности отказу от уличных прогулок.

Также в Махачкале срывало крыши, а обломки кровли падали на машины. В горах, по данным МЧС, возможен сход селей.

Ранее сообщалось, что сотни домов повреждены после сильного ветра в индонезийских провинциях Западная Ява и Лампунг. В округе Бандунг местные службы зафиксировали повреждения 372 жилых зданий, а в Западном Лампунге — ещё 73