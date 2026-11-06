Около тысячи квадратных метров кровли сорвало со школы в посёлке Пышма Свердловской области во время мощного урагана. Обломки разлетелись по территории учебного заведения, однако никто из детей и сотрудников не пострадал.

Как сообщил глава Пышминского муниципального округа Станислав Фоминых, занятия решили не прерывать. Школьников временно оставили внутри здания, поскольку сильный ветер продолжался и сохранялась опасность падения повреждённых конструкций.

Возле образовательного учреждения организовали дежурство сотрудников ГИБДД. Детей планировали отпустить домой после уроков, когда погодные условия позволят безопасно покинуть школу.

Свердловская прокуратура уже начала проверку. По данным ведомства, пострадавшее здание было построено в 1974 году. Надзорным органам предстоит установить обстоятельства происшествия и оценить соблюдение требований безопасности.

Непогода обрушилась на регион утром 6 ноября. Сильный ветер сопровождался снегопадом, градом и грозой с молниями. Такое сочетание погодных явлений для Урала считается редким, хотя подобные случаи уже происходили, в частности в январе 1995 года.

Ранее Life.ru сообщал о раннем снегопаде на севере Свердловской области. Вечером 2 октября снег практически скрыл трассу Серов — Североуральск — Ивдель, значительно ухудшив видимость для автомобилистов. В Качканаре осадки также покрыли дороги, газоны и припаркованные машины. Кадры непогоды распространились в социальных сетях. Октябрьский снег стал одним из заметных эпизодов осеннего ухудшения погоды в регионе.