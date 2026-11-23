В Одессе третий день продолжаются масштабные перебои с электроснабжением. По сообщениям местных властей, проблемы затронули не только электричество, но также отопление и водоснабжение.

Отключения начались 21 ноября на фоне серьёзных повреждений энергетической инфраструктуры. Перебои с подачей электроэнергии привели к нарушениям работы коммунальных систем, от которых зависит обеспечение жителей теплом и водой.

В украинской энергетической компании «Укрэнерго» заявили, что в Одесской области повреждены ключевые объекты инфраструктуры, обеспечивающие электроснабжение города и близлежащих населённых пунктов. В компании подчеркнули, что речь идёт не просто о нехватке генерирующих мощностей. Повреждения затронули элементы энергосистемы, необходимые для передачи электроэнергии потребителям.

В результате перебоев в Одессе ранее остановилось движение электротранспорта, а в нескольких районах прекратилась подача воды. Проблемы с водоснабжением фиксировались в Киевском, Хаджибейском и Пересыпском районах города. Точные сроки полного восстановления коммунальных услуг пока не называются. Масштаб отключений и ситуация с энергоснабжением отдельных районов могут меняться по мере проведения ремонтных работ.