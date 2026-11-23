Сто «ударов возмездия»: На Украине раскрыли масштаб повреждений от атак ВС РФ
Минэнерго Украины сообщило о 100 российских ударах по энергетике за неделю
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).
За минувшую неделю российские войска нанесли около 100 ударов по энергетической и нефтегазовой инфраструктуре Украины. В общей сложности зафиксировано 224 инцидента, связанных с повреждением объектов этих отраслей. Такие данные обнародовало украинское Министерство энергетики.
По информации ведомства, последствия обстрелов и боевых действий привели к перебоям с электроснабжением сразу в семи регионах. По состоянию на утро 23 ноября часть потребителей оставалась без света в Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Одесской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.
Наиболее напряжённая обстановка сложилась в Одесской и Днепропетровской областях, где серьёзно пострадали ключевые элементы энергосистемы. Специалисты постепенно восстанавливают подачу электричества. При этом снабжение объектов критической инфраструктуры уже удалось возобновить.
В Днепропетровской области из-за опасности перегрузки оборудования действуют сетевые ограничения. В Харьковской области повреждения высоковольтных линий и падение напряжения вынудили энергетиков прибегнуть к аварийным отключениям.
Кроме того, за последние сутки под удар попал объект газовой инфраструктуры Днепропетровской области.
Ранее Life.ru сообщал о введении аварийных отключений электричества сразу в четырёх областях Украины. Ограничения затронули Днепропетровскую, Харьковскую, Полтавскую и Сумскую области. Особенно сложная ситуация сохранялась в Одесском регионе, где повреждение магистральных электросетей нарушило энергоснабжение населённых пунктов.