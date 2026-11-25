Российские военные нанесли удар по электроподстанции мощностью 330 кВ в Зеленодольске Днепропетровской области. Объект, по данным Минобороны РФ, обеспечивал работу предприятий украинского военно-промышленного комплекса.

Удар беспилотниками был нанесён в ночь на 25 ноября. О поражении объекта сообщила пресс-служба российского военного ведомства.