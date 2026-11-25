Минобороны сообщило о поражении Криворожской ТЭС в Днепропетровской области
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Российские военные нанесли удар по электроподстанции мощностью 330 кВ в Зеленодольске Днепропетровской области. Объект, по данным Минобороны РФ, обеспечивал работу предприятий украинского военно-промышленного комплекса.
Удар беспилотниками был нанесён в ночь на 25 ноября. О поражении объекта сообщила пресс-служба российского военного ведомства.
Ранее Life.ru сообщал, что российские войска нанесли удар по электроподстанции напряжением 330 кВ в Запорожье, которая обеспечивала электроэнергией предприятия украинского военно-промышленного комплекса. Объект попал под удар в ночь на 25 ноября.