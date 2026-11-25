ВСУ в темноте: Армия России обесточила военные заводы ударом по Запорожью
В Минобороны РФ 25 ноября заявили о поражении электроподстанции 330 кВ
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Российские войска в ночь на 25 ноября нанесли удар по электроподстанции в Запорожье. По данным Минобороны РФ, объект обеспечивал работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины.
Под удар попала высоковольтная подстанция напряжением 330 кВ, уточнили в военном ведомстве.
За последние несколько дней Запорожье уже неоднократно фигурировало в сводках Минобороны России. В частности, в ночь на 22 ноября российские военные нанесли удар по электростанции «Правобережная».
Кроме того, накануне Минобороны РФ сообщило о поражении электроподстанции в Прилуках Черниговской области. По информации ведомства, этот объект также обеспечивал электроэнергией предприятия украинской военной промышленности.