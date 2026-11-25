Российские войска в ночь на 25 ноября нанесли удар по электроподстанции в Запорожье. По данным Минобороны РФ, объект обеспечивал работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины.

Под удар попала высоковольтная подстанция напряжением 330 кВ, уточнили в военном ведомстве.

За последние несколько дней Запорожье уже неоднократно фигурировало в сводках Минобороны России. В частности, в ночь на 22 ноября российские военные нанесли удар по электростанции «Правобережная».