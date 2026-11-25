Россия будет делать всё необходимое для достижения целей СВО, заявил Песков
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Россия намерена предпринимать все необходимые действия для достижения целей специальной военной операции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном ответе на украинские атаки по российским судам за рубежом.
Журналисты поинтересовались, рассматривает ли Москва возможность атак на украинские суда в иностранных портах после того, как Киев взял на себя ответственность за нападение на российский корвет, находившийся за пределами России.
«Всё, что необходимо делать в рамках специальной военной операции для достижения целей, будет делаться», — ответил представитель Кремля.
Поводом для вопроса стала атака на российский корвет «Меркурий» в ливийском порту Бенгази.
Украинская сторона ранее подтвердила проведение операции в районе Бенгази. Служба безопасности Украины заявила, что целью стали российский корвет «Меркурий» и сухогруз MV Angara. Для атаки, по утверждению СБУ, использовали семь безэкипажных катеров. Член Президентского совета Ливии Муса аль-Куни возложил ответственность за произошедшее на Киев. Он заявил, что подобные действия недопустимы, и призвал добиваться международно-правовой оценки случившегося.