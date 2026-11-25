Россия намерена предпринимать все необходимые действия для достижения целей специальной военной операции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном ответе на украинские атаки по российским судам за рубежом.

Журналисты поинтересовались, рассматривает ли Москва возможность атак на украинские суда в иностранных портах после того, как Киев взял на себя ответственность за нападение на российский корвет, находившийся за пределами России.

«Всё, что необходимо делать в рамках специальной военной операции для достижения целей, будет делаться», — ответил представитель Кремля.

Поводом для вопроса стала атака на российский корвет «Меркурий» в ливийском порту Бенгази.