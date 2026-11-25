Двое военнослужащих Ливийской национальной армии (ЛНА) погибли после украинской атаки на порт Бенгази, где находились российские корабли. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на Генеральное командование ЛНА.

Военные получили ранения во время нападения 22 ноября и позднее скончались. Погибшие служили в штабе военно-морских сил ливийской армии. По данным местных СМИ, их звали Тахер Абдалла ас-Садик и Али Мухаммед ас-Саид.

Украинская сторона ранее подтвердила проведение операции в районе Бенгази. Служба безопасности Украины заявила, что целью стали российский корвет «Меркурий» и сухогруз MV Angara. Для атаки, по утверждению СБУ, использовали семь безэкипажных катеров. Член Президентского совета Ливии Муса аль-Куни возложил ответственность за произошедшее на Киев. Он заявил, что подобные действия недопустимы, и призвал добиваться международно-правовой оценки случившегося.

МИД Ливии потребовал от украинских властей официальных объяснений. Ведомство намерено выяснить, использовала ли Украина ливийскую территорию и инфраструктуру для подготовки и проведения операции. Ливийская сторона подчеркнула, что страна не участвует в российско-украинском конфликте и не намерена допускать переноса боевых действий на свою территорию.