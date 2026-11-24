Еврокомиссия и Правительство Италии должны осудить украинские атаки в районе ливийского порта Бенгази и принять меры, чтобы не допустить дальнейшего расширения конфликта. С таким призывом выступил депутат Европарламента от итальянской оппозиционной партии «Движение пяти звёзд» Данило Делла Валле.

«Я призываю Еврокомиссию и итальянское правительство не только решительно осудить нападение, ответственность за которое взял на себя Владимир Зеленский, но и принять конкретные меры, чтобы остановить это безумие, не препятствуя при этом каким-либо образом переговорному процессу», — написал политик в соцсетях.

По мнению евродепутата, Зеленский и его европейские партнёры стремятся перенести боевые действия в Средиземное море. Делла Валле связал это с недовольством европейских властей ходом мирных переговоров, в которых ключевую роль сейчас играют Россия, США и Китай. Как считает парламентарий, расширение географии конфликта может рассматриваться некоторыми политиками как способ усилить свои позиции за столом переговоров.

Напомним, 22 ноября произошли атаки на российские суда в районе Бенгази. Позднее Зеленский заявил о причастности украинских спецслужб к нападению на корвет «Меркурий». В Кремле обратили внимание на слова украинского главаря.

МИД Ливии ранее потребовал от Киева официальных разъяснений, а заместитель председателя Президентского совета страны Муса аль-Куни назвал действия Украины равносильными объявлению войны. По его данным, нападение привело к ранениям мирных жителей и повреждению инфраструктуры. Политик потребовал созвать экстренное заседание Совбеза ООН и провести независимое расследование.