В Кремле обратили внимание на заявление Владимира Зеленского о причастности украинских спецслужб к атаке на российский корвет «Меркурий» у берегов Ливии. При этом подробности произошедшего при необходимости предоставит Министерство обороны РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

«Этим занимается наше оборонное ведомство. И информация, если посчитается целесообразным, будет по линии Минобороны», — заявил представитель Кремля.

Песков отдельно подчеркнул, что российская сторона не оставила без внимания слова украинского лидера о произошедшем в Средиземном море.

«Но мы, конечно же, обратили внимание на заявление Зеленского на этот счёт», — добавил пресс-секретарь президента.

Ранее Зеленский заявил, что Служба безопасности Украины совместно с другими подразделениями провела операцию у побережья Ливии. По его утверждению, украинские военные задействовали семь морских беспилотников, в результате чего был потоплен российский корвет «Меркурий». Официального подтверждения этих сведений со стороны Минобороны РФ пока не поступало.

На фоне произошедшего власти восточной Ливии обратились в Совет Безопасности ООН с требованием провести независимое международное расследование нападений на суда в районе Бенгази. Представители ливийской администрации также заявили о совместном с Россией расследовании обстоятельств инцидента.