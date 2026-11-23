МИД Ливии потребовал от Украины объяснений из-за атак на порт Бенгази
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Власти Ливии потребовали от Украины официальных объяснений в связи с атаками на российские суда в районе порта Бенгази. Министерство иностранных дел страны заявило о необходимости установить обстоятельства произошедшего и проверить возможное использование ливийской территории для проведения военных операций.
«Министерство иностранных дел требует от украинских властей предоставить официальные разъяснения относительно характера этих операций и их масштабов, подчеркивая необходимость проверки всех связанных с ними обстоятельств», — говорится в заявлении ведомства.
Ранее Life.ru сообщал, что в Кремле отреагировали на заявление Зеленского об атаке на российский корвет «Меркурий» у побережья Ливии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что российские власти обратили внимание на слова украинского лидера. При этом официального подтверждения заявленных обстоятельств со стороны Минобороны России на момент публикации не поступало.
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