Атака беспилотников на российский сухогруз «Спарта II» в Финском заливе свидетельствует об опасной тенденции распространения террористической активности на Балтийский регион. Такую оценку произошедшему дала заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева, выступая на заседании Совета Безопасности организации.

По словам дипломата, нападение произошло 21 ноября, когда судно следовало из Санкт-Петербурга в Калининград. Два беспилотника атаковали сухогруз в международных водах примерно в трёх морских милях от российской границы.

В результате ударов на борту начался пожар, корабль получил повреждения и лишился возможности самостоятельно продолжать движение. Всех 16 членов экипажа эвакуировали, один моряк получил лёгкие травмы.

Евстигнеева расценила произошедшее как свидетельство расширения угроз безопасности в Балтийском регионе. Финские военные предположили, что за ударом могла стоять Украина.

Ранее Life.ru сообщал, что после нападения Финляндия направила к повреждённому судну подразделения пограничной охраны. Сухогруз оказался в финских территориальных водах неподалёку от города Ловийса. Вокруг него установили зону безопасности, а спасательные службы подготовились к возможной ликвидации загрязнения моря. К вечеру 22 ноября российское аварийно-спасательное судно «Мурман» начало буксировку повреждённого корабля.

Кроме того, 23 ноября в Кремле призвали прибрежные государства повлиять на Киев, чтобы не допустить новых подобных инцидентов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что страны Балтийского региона воспользуются дипломатическими возможностями для предотвращения дальнейшей эскалации.