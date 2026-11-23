Украина фактически объявила войну Ливии, устроив атаку на порт Бенгази. С таким обвинением выступил заместитель председателя Президентского совета страны Муса аль-Куни, потребовавший международного расследования и привлечения Владимира Зеленского к ответственности. Соответствующее заявление политик опубликовал в социальной сети X.

По словам аль-Куни, нападение затронуло морскую гавань и важнейшие объекты инфраструктуры, причинив материальный ущерб. Кроме того, в результате атаки, как утверждает представитель ливийского руководства, пострадали мирные жители. Ответственность за произошедшее он возложил на Киев, сославшись на публичные заявления Зеленского о причастности украинской стороны к ударам.

«Эти действия равносильны объявлению войны ливийскому государству», — подчеркнул аль-Куни.

Представитель Президентского совета назвал произошедшее грубым нарушением международных норм и соглашений, а также прямым посягательством на суверенитет, национальную безопасность и ресурсы Ливии. Он предупредил, что власти страны не намерены мириться с подобными действиями и готовы добиваться международной реакции.

Аль-Куни заявил о намерении незамедлительно задействовать правовые и дипломатические механизмы как на региональном, так и на международном уровнях. В частности, он предложил передать дело в Международный суд ООН, Совет Безопасности и другие профильные организации. Кроме того, политик потребовал экстренного заседания Совбеза ООН, включения Зеленского в список террористов и проведения независимого расследования с установлением всех причастных к нападению.

«Посягательство на суверенитет ливийского государства, его национальную безопасность и ресурсы — это то, с чем нельзя мириться или обращаться снисходительно», — заявил заместитель председателя Президентского совета.

Ливийский политик также призвал принять меры, которые исключили бы повторение подобных атак. Он подчеркнул необходимость защищать территорию страны, её морские воды и стратегически важные объекты от использования в чужих военных конфликтах.

Ранее Life.ru сообщал, что украинские безэкипажные катера дважды пытались атаковать российские суда в ливийском Бенгази. Во время первого нападения, по данным источников, ливийские военные перехватили четыре морских дрона, однако на одном из кораблей произошёл взрыв и начался пожар. Позднее последовала ещё одна попытка удара, но беспилотный катер удалось уничтожить до приближения к цели.