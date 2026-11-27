За ночь над 11 регионами России сбили 318 украинских беспилотников самолётного типа. Такие данные привело Министерство обороны РФ.

По информации ведомства, силы ПВО перехватывали воздушные цели над Брянской, Белгородской, Калужской, Курской и Ленинградской областями. В сводку также вошли Новгородская, Орловская, Ростовская, Смоленская и Тульская области, а также Республика Крым.

Всего военные отчитались об уничтожении беспилотников над десятью областями и Крымом. Сколько аппаратов пришлось на каждый из регионов, Минобороны не уточнило.