Ночь сотен дронов закончилась уничтожением 318 воздушных целей от Ленобласти до Крыма
Силы ПВО сбили 318 украинских беспилотников над 11 регионами России
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За ночь над 11 регионами России сбили 318 украинских беспилотников самолётного типа. Такие данные привело Министерство обороны РФ.
По информации ведомства, силы ПВО перехватывали воздушные цели над Брянской, Белгородской, Калужской, Курской и Ленинградской областями. В сводку также вошли Новгородская, Орловская, Ростовская, Смоленская и Тульская области, а также Республика Крым.
Всего военные отчитались об уничтожении беспилотников над десятью областями и Крымом. Сколько аппаратов пришлось на каждый из регионов, Минобороны не уточнило.
Одной из наиболее интенсивных атак подверглась Ленинградская область. Губернатор Александр Дрозденко сообщил об уничтожении 45 беспилотников. Во время отражения налёта временно перекрывали Ладожский мост, с которого работали мобильные огневые группы. Само сооружение не пострадало.