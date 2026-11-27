Три человека пострадали при атаке БПЛА на Новороссийск 27 ноября
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В Новороссийске три человека пострадали в результате атаки беспилотников. Медицинскую помощь им оказали на месте, госпитализация не потребовалась, сообщил региональный оперативный штаб.
«В Новороссийске из-за атаки БПЛА пострадали три человека. Им оказали всю необходимую медицинскую помощь без госпитализации», — говорится в сообщении.
Обломки БПЛА повредили многоквартирный дом: в здании выбило окна. Кроме того, после атаки загорелись два частных дома. По словам главы города Андрея Кравченко, в котельной здания было повреждено остекленение. На местах работают оперативные и специальные службы.
Ранее расчёты противовоздушной обороны в ночь на 27 ноября уничтожили беспилотники над городом Каменском-Шахтинским, а также Каменским и Тарасовским районами Ростовской области. По предварительным данным, информации о пострадавших и разрушениях на земле не поступало.
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