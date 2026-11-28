В 13 регионах России ночью объявляли тревогу из-за угрозы атак ракет и БПЛА
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).
Режимы воздушной угрозы с начала суток 28 ноября вводились в 13 субъектах России. Это следует из объявлений МЧС и оперштабов с полуночи до 07:00 мск.
Предупреждения о ракетной опасности распространялись на Воронежскую, Липецкую, Орловскую и Тамбовскую области.
Угрозу атаки беспилотников объявляли в Краснодарском крае, Ростовской, Воронежской, Оренбургской, Пензенской, Самарской и Ульяновской областях, а также в Башкортостане и Мордовии.
По состоянию на 07:40 мск предупреждения продолжали действовать в трёх субъектах страны — Орловской области, Башкортостане и Мордовии.
Как сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, над регионом уничтожили 50 беспилотников. В Тульской области нейтрализовали 27 дронов, ещё восемь — в Воронежской. А над пятью районами Воронежской области за ночь сбили восемь БПЛА.
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