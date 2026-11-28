Режимы воздушной угрозы с начала суток 28 ноября вводились в 13 субъектах России. Это следует из объявлений МЧС и оперштабов с полуночи до 07:00 мск.

Предупреждения о ракетной опасности распространялись на Воронежскую, Липецкую, Орловскую и Тамбовскую области.

Угрозу атаки беспилотников объявляли в Краснодарском крае, Ростовской, Воронежской, Оренбургской, Пензенской, Самарской и Ульяновской областях, а также в Башкортостане и Мордовии.

По состоянию на 07:40 мск предупреждения продолжали действовать в трёх субъектах страны — Орловской области, Башкортостане и Мордовии.

Как сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, над регионом уничтожили 50 беспилотников. В Тульской области нейтрализовали 27 дронов, ещё восемь — в Воронежской. А над пятью районами Воронежской области за ночь сбили восемь БПЛА.