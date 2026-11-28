За минувшую ночь над Воронежской областью обнаружили и уничтожили восемь беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Воздушные цели были нейтрализованы над территорией пяти районов. К утру 28 ноября режим опасности атаки БПЛА отменили.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — уточнил глава региона.

Напомним, в ночь на 26 ноября в Воронежской области обломки сбитых беспилотников повредили семь частных домов. В одном из муниципалитетов осколками посекло кровли и окна шести жилых зданий, а также хозяйственные постройки. В другом районе ущерб был нанесён фасаду дома. По предварительной информации, никто не пострадал.