Отбой воздушной опасности объявили в Ленобласти после уничтожения 45 БПЛА
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В Ленинградской области объявили отбой воздушной опасности после атаки беспилотников. В результате происшествия никто не пострадал, повреждений также не зафиксировано. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своём Telegram-канале.
Глава области также поблагодарил военнослужащих, обеспечивавших защиту воздушного пространства региона, за эффективную работу.
«Отбой воздушной опасности в Ленинградской области. Благодарю защитников Ленинградского неба за эффективную работу», — написал он.
Ранее Life.ru сообщал, что в ночь на 27 ноября над Ленинградской областью уничтожили 45 беспилотников. На фоне воздушной угрозы в петербургском аэропорту Пулково также вводили временные ограничения на приём и отправку самолётов. Во время отражения налёта временно перекрывали Ладожский мост, с него работали мобильные огневые группы.