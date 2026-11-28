За минувшую ночь в сторону Московского региона направлялись 462 беспилотника. Из них 123 уничтожили непосредственно на подлёте к столице, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

По данным градоначальника, массированная атака продолжалась восемь часов — с 23:00 до 07:00. Большую часть воздушных целей силы ПВО нейтрализовали на дальних подступах к Московскому региону.

Ранее Life.ru сообщал, что при атаке беспилотников на Санкт-Петербург 27 ноября пострадала женщина. Всего в направлении города летели 55 БПЛА, из которых 10 сбили над Новгородской областью, а остальные 45 — над Ленинградской областью и Петербургом. В Приморском и Выборгском районах обломки повредили остекление зданий и припаркованные автомобили.