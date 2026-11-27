В Новороссийске после атаки беспилотников 27 ноября выявили повреждения остекления в 70 квартирах одной многоэтажки. Сильнее всего пострадало жильё на последнем этаже. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в MAX.

В Приморском районе с утра работают четыре группы сотрудников местной администрации. Они обходят квартиры, фиксируют повреждения и помогают жильцам собрать документы для получения выплат.

Коммунальщики и волонтёры убирают осколки и мусор во дворе дома. Выбитые окна в подъездах временно закрывают плёнкой.

Газоснабжение удалось восстановить в двух из четырёх подъездов. Специалисты продолжают обследовать здание. Городские службы также помогают жителям повреждённых домов в селе Широкая Балка.

Ранее Life.ru сообщал, что при атаке беспилотников на Новороссийск пострадали три человека. Медики оказали им помощь на месте, госпитализация не потребовалась. Кроме того, в городе загорелись два частных дома.