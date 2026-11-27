В Новокуйбышевске восстановили остекление домов и детского сада после атаки БПЛА
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В Новокуйбышевске Самарской области завершили работы по восстановлению остекления зданий, повреждённых в результате атаки беспилотника 25 ноября. В жилых домах и детском саду установили временные окна. Об этом сообщили на аппаратном совещании администрации города, которое транслировалось на официальной странице муниципалитета во «ВКонтакте».
О ходе работ доложил исполняющий обязанности руководителя муниципального казённого учреждения «Управление гражданской защиты» Александр Кузьмич. По его словам, службы оперативно восстановили остекление, в том числе в жилом секторе.
В результате взрыва беспилотника в городе выбило стёкла в окнах жилых домов и детского сада. Сейчас повреждённые проёмы закрыты временными конструкциями.
Массированная атака беспилотников на Самарскую область произошла в ночь на 25 ноября. Губернатор Вячеслав Федорищев сообщил, что над регионом сбили более 145 БПЛА, один человек погиб. После налёта также фиксировались повреждения на земле и промышленных предприятиях, а на отдельных территориях было нарушено электроснабжение.
Ранее Life.ru сообщал, что после атаки беспилотников в Новокуйбышевске без электричества остались 70 многоквартирных домов, четыре школы, два детских сада и одно медицинское учреждение. Сбой произошёл на высоковольтных линиях. Медучреждение подключили к резервным источникам питания, а на остальных объектах устанавливали генераторы.
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