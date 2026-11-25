В Новокуйбышевске Самарской области на фоне ночной атаки беспилотников на регион произошло отключение электричества. Без света остались 70 многоквартирных домов, четыре школы, два детских сада и одно медицинское учреждение. Об этом сообщила глава городского округа Виктория Каткова.

По словам Катковой, сбой произошёл на высоковольтных линиях. Медицинское учреждение уже подключили к резервным источникам питания, на остальных объектах устанавливают генераторы. Восстановительные работы продолжаются.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что за ночь над регионом сбили более 145 беспилотников ВСУ. По его данным, в результате атаки погиб один человек. Оперативный штаб продолжает собирать информацию о последствиях произошедшего.