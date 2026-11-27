В Санкт-Петербурге женщина пострадала в результате падения обломков беспилотников во время массированной воздушной атаки. Повреждения зафиксированы в Приморском и Выборгском районах города, где выбиты стёкла и пострадали припаркованные автомобили. Об этом сообщили городские власти.

Всего в направлении Петербурга двигались 55 беспилотников. Из них 10 сбили над Новгородской областью, ещё 45 — над Ленинградской областью и Санкт-Петербургом.

Из-за последствий атаки жителей двух подъездов временно разместили в школе № 575. По поручению губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова эвакуированным оказывают необходимую помощь.

На местах падения обломков работают городские экстренные службы. Сотрудники жилищно-коммунального хозяйства обследуют повреждённые здания и автомобили, оценивают ущерб и проводят восстановительные работы. Взаимодействие городских служб с силовыми структурами координирует оперативный штаб.

Ранее Life.ru сообщал о массированной атаке беспилотников на Ленинградскую область. Во время отражения налёта на Ладожском мосту работали мобильные огневые группы, а движение транспорта по сооружению временно ограничивали. Сам мост повреждений не получил.