«Томскому маньяку» отказали в досрочном освобождении из колонии

Осуждённый за серию изнасилований Валентин Березницкий, известный в СМИ как «томский маньяк», не смог добиться досрочного освобождения из колонии. Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила отклонил его ходатайство, несмотря на то что до окончания срока заключения мужчине осталось менее четырёх лет. Об этом сообщила прокуратура Свердловской области.

Березницкий отбывает наказание за преступления против половой неприкосновенности пяти женщин. По данным надзорного ведомства, нападения происходили в городе Стрежевом Томской области с сентября 2004 года по сентябрь 2016-го.

В феврале 2024 года Стрежевской городской суд признал мужчину виновным в изнасилованиях и насильственных действиях сексуального характера. Ему назначили 13 лет и шесть месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

Впоследствии осуждённый обратился с просьбой об условно-досрочном освобождении. Однако прокуратура и администрация исправительного учреждения выступили против.

Как выяснилось, у Березницкого имеется действующее дисциплинарное взыскание за нарушение установленного порядка. При этом поощрений он не получал, а к воспитательным мероприятиям, по оценке администрации колонии, относился негативно или равнодушно.

Суд учёл эти обстоятельства и отказал осуждённому в удовлетворении ходатайства. На момент его рассмотрения Березницкому оставалось отбыть три года, десять месяцев и 25 дней. Теперь он продолжит находиться в исправительном учреждении.

Ранее Life.ru подробно рассказывал о расследовании преступлений Березницкого. Мужчина ранее служил в милиции, а установить его причастность к нападениям следователям помогли результаты ДНК-экспертизы. После задержания бывший сотрудник правоохранительных органов отрицал вину и объявлял голодовку.