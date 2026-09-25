Тони Блэр заявил о необходимости возвращения Британии в Евросоюз

Великобритании следует в ближайшее десятилетие начать подготовку к возвращению в Евросоюз. С таким предложением выступил бывший британский премьер-министр Тони Блэр в открытом обращении «Путь к возвращению в реформированную Европу».

Блэр считает, что после выхода из объединения страна так и не получила обещанных преимуществ. По его словам, значительная часть британцев, напротив, связывает Brexit с негативными последствиями для страны.

Экс-премьер отметил, что решение Лондона покинуть ЕС отразилось не только на самой стране, но и на Европе в целом.

При этом Блэр подчеркнул, что и сам Евросоюз нуждается в серьёзных изменениях. Он указал на необходимость реформ в сфере конкурентоспособности, обороны и контроля границ.

По мнению бывшего премьера, Великобритания могла бы влиять на этот процесс, однако после выхода из объединения её голос в вопросах европейской реформы перестал звучать.

«Ясно, что Европа нуждается в фундаментальной реформе конкурентоспособности, обороноспособности и пограничного контроля, но неясно, произойдёт ли она. Голос Британии, который был бы поднят в пользу реформы, отсутствовал», — написал Блэр.

Ранее газета Politico писала, что власти Великобритании должны признать, что Brexit стала для неё «ужасающим провалом». Указывается, что, несмотря на заверения политиков в 2016 году, уровень миграции вырос до 900 тысяч человек в 2023 году а экономика не приобрела обещанный импульс.