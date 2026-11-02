Российский пловец Богдан Торопкин завоевал золотую медаль юношеских Олимпийских игр в Дакаре, победив в финале на дистанции 100 метров вольным стилем. Спортсмен преодолел стометровку за 49,66 секунды и принёс сборной России второе золото соревнований.

Торопкин приехал в Сенегал в статусе двукратного победителя первенства Европы и обладателя юношеских рекордов. Изначально россиянин должен был выступить ещё 1 ноября на дистанции 800 метров вольным стилем, однако этот заплыв отменили из-за жары: температура воды в открытом бассейне превысила 30 градусов.

Четвёртые летние юношеские Олимпийские игры проходят в Дакаре с 31 октября по 13 ноября. Россию представляют 13 спортсменов, выступающих в девяти видах спорта с национальной символикой. Впервые в истории олимпийского движения соревнования принимает африканский континент.

Ранее Life.ru сообщал, что первую золотую медаль российской команде принесла пловчиха Серафима Фокина, которая 1 ноября выиграла стометровку баттерфляем с результатом 59,81 секунды. Сразу после победы спортсменку отправили на допинг-контроль. Сама чемпионка призналась пресс-службе Олимпийского комитета России: «Нужно было победить, постоять на верхней ступени пьедестала с медалью, чтобы все послушали российский гимн».