Трагедия в Шереметьеве: Бастрыкин взял на контроль расследование гибели матери и новорожденного

Расследование обстоятельств гибели пассажирки и её новорождённого сына в аэропорту Шереметьево взято под особый контроль центрального аппарата Следственного комитета. О поручении председателя СК России Александра Бастрыкина проинформировала пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

«Председатель СК России Бастрыкин А. И. поручил руководителю Главного следственного управления СК России по Московской области Яковлеву Я. А. представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сказано в сообщении.

Согласно данным подмосковного главка СК, трагедия произошла 2 октября. В помещении туалета, расположенного в зоне прилёта, было найдено тело 30-летней женщины и её новорождённого ребёнка. В Московской межрегиональной транспортной прокуратуре отметили, что пассажирка прилетела из Антальи. Роды произошли непосредственно в уборной, а предпринятые женщиной действия привели к смерти младенца. Саму роженицу экстренно госпитализировали, однако спасти её не удалось.

Ранее Life.ru сообщал, что в этой истории появилась новая версия. По данным SHOT, ребёнок мог родиться уже мёртвым. Известно, что женщина прилетела из Антальи и спустя несколько часов после родов умерла в больнице от кровопотери.