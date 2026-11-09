Президент США Дональд Трамп планирует перед уходом из Белого дома в январе 2029 года массово помиловать своих помощников и советников. Таким образом он рассчитывает оградить соратников от возможного уголовного преследования со стороны демократов. О своих намерениях американский лидер рассказал в интервью CBS News.

«Я намерен издать огромное число помилований», — сообщил Трамп.

Президент в шутку отметил, что готов защитить практически любого, кто во время его второго срока приближался к Овальному кабинету хотя бы на тысячу миль. Он объяснил это нежеланием допустить, чтобы его сотрудники годами участвовали в судебных разбирательствах, как ранее пришлось делать ему самому.

Отдельно журналисты поинтересовались, собирается ли Трамп помиловать самого себя. Глава Белого дома ответил, что пока не видит в этом необходимости. Однако на вопрос, считает ли он себя вправе принять такое решение, президент ответил утвердительно.

Во время беседы Трамп также признался, что не способен простить некоторых политических противников даже перед лицом смерти. Среди них он назвал бывшего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси и экс-директора ФБР Джеймса Коми. Американский лидер отметил, что испытывает к отдельным оппонентам настолько сильную неприязнь, что не рассчитывает когда-либо изменить своё отношение.

Ранее Life.ru сообщал о готовности Трампа помиловать Илона Маска в случае расследования против предпринимателя в Конгрессе. Президент США тогда также допустил возможность превентивного помилования других сотрудников администрации и политических союзников, если им будет грозить уголовное преследование.