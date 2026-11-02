Президент США Дональд Трамп заявил о готовности защитить предпринимателя Илона Маска, если демократы начнут расследования в отношении него. Американский лидер также допустил возможность помилования своих сотрудников и союзников в случае их уголовного преследования.

Тема возникла во время интервью Трампа журналистке Миранде Девайн для подкаста Pod Force One. Президенту задали вопрос о том, как он намерен действовать, если демократы получат большинство в Конгрессе и начнут расследования в отношении представителей его администрации и сторонников.

В разговоре отдельно упоминался Илон Маск. Трамп дал понять, что не намерен оставлять предпринимателя без защиты, если тот столкнётся с преследованием со стороны политических оппонентов.

«Если бы мне понадобилось — конечно. Я бы даже не раздумывал», — сказал глава Белого дома на вопрос о возможности предоставления превентивных помилований.

Говоря о возможных мерах, глава Белого дома не исключил применения президентского права на помилование. При этом конкретных решений он не объявил и имён потенциальных получателей помилования не назвал.

Заявление прозвучало накануне промежуточных выборов в Конгресс США, по итогам которых может измениться расстановка сил между республиканцами и демократами.