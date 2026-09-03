Трамп назвал хорошие отношения с Россией выгодными для американского бизнеса

Президент США Дональд Трамп заявил, что хорошие отношения с Россией могли бы принести пользу американскому бизнесу. Такое мнение он высказал, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

По словам американского лидера, Вашингтон заинтересован в нормальных отношениях не только с Москвой, но и с Киевом и другими странами.

«Мы хотим поддерживать хорошие отношения с Россией, Украиной и со всеми», — подчеркнул республиканец.

Он отдельно связал возможное улучшение отношений с экономическими интересами США, обратив внимание на масштабы и ресурсы России.

«Это отлично скажется на бизнесе: у России огромные территории, весьма ценные земли, происходит много хорошего», — заключил хозяин Белого дома.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов после первой личной встречи с главой американского Минфина Скоттом Бессентом сообщил, что Россия и США могут найти точки соприкосновения в финансовой сфере. По его словам, развитие такого диалога способно облегчить решение политических вопросов.