Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 3 сентября, 05:06

Трамп поддержал заявление о сокрытии реальных потерь ВСУ при Байдене

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Американский лидер Дональд Трамп согласился с утверждением, что администрация предшественника Джо Байдена замалчивала потери Вооружённых сил Украины (ВСУ). Пресс-конференция республиканца транслировалась Белым домом в соцсети X.

Один из представителей прессы заявил, что администрация Байдена и крупнейшие западные СМИ преуменьшали масштаб потерь Киева. Такое освещение конфликта в том числе не позволяло в полной мере оценить последствия для украинских войск, столкнувшихся с дефицитом личного состава.

Лавров рассказал, как Трамп вздрогнул, узнав от Путина о гонениях на УПЦ
Лавров рассказал, как Трамп вздрогнул, узнав от Путина о гонениях на УПЦ

Ранее Дональд Трамп заявил, что знаком с примерами случаев, когда мобилизация на Украине проходила с применением силы. Республиканца спросили, видел ли он видеозаписи, на которых сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК) принудительно забирают людей с улиц.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • Джо Байден
  • Украина
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar