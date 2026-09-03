Американский лидер Дональд Трамп согласился с утверждением, что администрация предшественника Джо Байдена замалчивала потери Вооружённых сил Украины (ВСУ). Пресс-конференция республиканца транслировалась Белым домом в соцсети X.

Один из представителей прессы заявил, что администрация Байдена и крупнейшие западные СМИ преуменьшали масштаб потерь Киева. Такое освещение конфликта в том числе не позволяло в полной мере оценить последствия для украинских войск, столкнувшихся с дефицитом личного состава.

Ранее Дональд Трамп заявил, что знаком с примерами случаев, когда мобилизация на Украине проходила с применением силы. Республиканца спросили, видел ли он видеозаписи, на которых сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК) принудительно забирают людей с улиц.