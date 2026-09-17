Трамп пообещал скорое урегулирование украинского конфликта

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что украинский кризис будет урегулирован в ближайшее время. Соответствующее заявление он сделал во время выступления перед сторонниками в штате Северная Каролина.

По словам главы Белого дома, американская администрация активно занимается поиском путей завершения конфликта. Трамп подчеркнул, что за время своей политической карьеры ему удалось уладить уже восемь международных противостояний, однако ситуация между Россией и Украиной оказалась наиболее непростой.

«Мы усердно работаем над [урегулированием между] Россией и Украиной. Я урегулировал восемь конфликтов, но самый сложный — между Россией и Украиной», — заявил Трамп.

Американский лидер также связал украинский кризис с экономическими последствиями для США. По его мнению, именно продолжающийся конфликт провоцирует рост цен на дизельное топливо внутри страны, что создаёт дополнительную нагрузку на американских потребителей и бизнес.

«Но всё это очень скоро закончится», — заверил Трамп, не уточнив конкретных сроков или деталей возможного урегулирования.

Заявление прозвучало на фоне продолжающихся дискуссий в Вашингтоне о форматах дальнейшей поддержки Киева и перспективах мирных переговоров.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ не питает больших иллюзий по поводу переговоров по Украине. При этом министр уточнил, что Москва будет ждать новых предложений по переговорам.