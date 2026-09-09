Трамп спасает королевство: Белый дом показал президента США в образе героя легендарной игры

Президент США Дональд Трамп предстал в образе героя популярной видеоигры The Legend of Zelda. Ролик опубликовал Белый дом.

Трамп в образе героя видеоигры The Legend of Zelda. Видео © whitehouse.gov

На кадрах лидер США бегает по территории Белого дома, а после сидит в овальном кабинете, усердно работая. Мотив у игрушечного Трампа такой же, как и у настоящего — сделать Америку снова великой.

The Legend of Zelda — серия приключенческих игр японской компании Nintendo. В большинстве частей игрок управляет героем Линком, который исследует вымышленное королевство Хайрул, сражается с противниками и выполняет задания, чтобы спасти принцессу Зельду.

В опубликованном видео Трамп представил именно в образе Линка.

Ранее Белый дом запустил интерактивную карту предполагаемых случаев нецелевого расходования федеральных средств, оформленную в стилистике компьютерной игры. На странице размещены данные по восьми ведомствам, а также анимированная фигурка Дональда Трампа, напоминающая Человека-паука.