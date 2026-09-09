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Опубликовано 9 сентября, 14:37

Трамп спасает королевство: Белый дом показал президента США в образе героя легендарной игры

Белый дом показал Трампа в образе героя The Legend of Zelda

Обложка © whitehouse.gov

Обложка © whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп предстал в образе героя популярной видеоигры The Legend of Zelda. Ролик опубликовал Белый дом.

Трамп в образе героя видеоигры The Legend of Zelda. Видео © whitehouse.gov

На кадрах лидер США бегает по территории Белого дома, а после сидит в овальном кабинете, усердно работая. Мотив у игрушечного Трампа такой же, как и у настоящего — сделать Америку снова великой.

The Legend of Zelda — серия приключенческих игр японской компании Nintendo. В большинстве частей игрок управляет героем Линком, который исследует вымышленное королевство Хайрул, сражается с противниками и выполняет задания, чтобы спасти принцессу Зельду.

В опубликованном видео Трамп представил именно в образе Линка.

Сайт злодеев Marvel перенаправляет на страницу администрации Белого дома
Сайт злодеев Marvel перенаправляет на страницу администрации Белого дома

Ранее Белый дом запустил интерактивную карту предполагаемых случаев нецелевого расходования федеральных средств, оформленную в стилистике компьютерной игры. На странице размещены данные по восьми ведомствам, а также анимированная фигурка Дональда Трампа, напоминающая Человека-паука.

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Дарья Денисова
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