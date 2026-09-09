Трамп спасает королевство: Белый дом показал президента США в образе героя легендарной игры
Белый дом показал Трампа в образе героя The Legend of Zelda
Обложка © whitehouse.gov
Президент США Дональд Трамп предстал в образе героя популярной видеоигры The Legend of Zelda. Ролик опубликовал Белый дом.
Трамп в образе героя видеоигры The Legend of Zelda. Видео © whitehouse.gov
На кадрах лидер США бегает по территории Белого дома, а после сидит в овальном кабинете, усердно работая. Мотив у игрушечного Трампа такой же, как и у настоящего — сделать Америку снова великой.
The Legend of Zelda — серия приключенческих игр японской компании Nintendo. В большинстве частей игрок управляет героем Линком, который исследует вымышленное королевство Хайрул, сражается с противниками и выполняет задания, чтобы спасти принцессу Зельду.
В опубликованном видео Трамп представил именно в образе Линка.
Ранее Белый дом запустил интерактивную карту предполагаемых случаев нецелевого расходования федеральных средств, оформленную в стилистике компьютерной игры. На странице размещены данные по восьми ведомствам, а также анимированная фигурка Дональда Трампа, напоминающая Человека-паука.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.