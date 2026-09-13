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Опубликовано 13 сентября, 15:12

Трамп: Выборы в Венесуэле пройдут, когда народ будет готов

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Президентские выборы в Венесуэле можно будет провести, когда к ним будет готов народ страны. Конкретных сроков голосования президент США Дональд Трамп не назвал. Тему американский лидер затронул во время общения с журналистами в своём гольф-клубе в Ирландии.

«Что ж, когда они будут к этому готовы», — ответил Трамп на вопрос о возможной дате выборов в Боливарианской Республике.

Президент США также заявил, что жители Венесуэлы сейчас «очень счастливы», а страна получает огромные доходы. По его словам, сложившаяся ситуация приносит деньги и самим Соединённым Штатам.

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В интервью журналу Time Делси Родригес также заявила, что выборы в Венесуэле пройдут, когда к ним будут готовы политические силы страны. По её словам, голосование станет возможным после достижения взаимопонимания между участниками политического процесса. Разногласия при этом должны решаться на избирательных участках, а не с помощью насилия.

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Николь Вербер
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