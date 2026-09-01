«Контроль над 65 млрд баррелей»: Почему сделка США с Венесуэлой изменит мировой нефтяной рынок

Президент США Дональд Трамп объявил о заключении «крупнейшей нефтяной сделки в мировой истории», по которой американские компании получают контроль над 65 млрд баррелей доказанных запасов венесуэльской нефти сроком на 25 лет. Эксперты пояснили RG.ru, что реальная отдача от соглашения наступит не скоро, но его геополитические последствия уже меняют расклад сил на мировом рынке.

Доцент Финансового университета Валерий Андрианов отметил, что для восстановления добычи до 1,5 млн баррелей в сутки потребуется около 100 млрд долларов, а для выхода на 3 млн баррелей к 2040 году — до 250 млрд. Эксперт Максим Малков уточнил, что нефтедобыча на новых месторождениях начнёт приносить прибыль не ранее чем через 5–7 лет, а пока американские компании фактически забирают существующую добычу, продавая её по мировым ценам.

При этом ни одного инвестиционного решения с участием компаний из США ещё не принято, и нефтяного потока из Венесуэлы в ближайшее время ждать не стоит. Сделка имеет стратегическое значение: США укрепляют позиции регулятора рынка и снижают роль ОПЕК+. Венесуэла может выйти из альянса, чтобы инвесторы были уверены в отсутствии ограничений на добычу, и теперь контролировать объёмы будет Белый дом.

Кроме того, Вашингтон взял курс на выдавливание российских компаний: лицензии запрещают любые транзакции с участием РФ, Китая, Ирана, Кубы и КНДР, а доходы от продажи нефти оседают на эскроу-счетах в банках США, что делает оплату участия российских компаний технически невозможной.

Напомним, ранее Трамп заявил о сделке с Венесуэлой по переходу под контроль США нефтяных запасов. По словам главы Белого дома, доступ к венесуэльским запасам позволит более чем вдвое увеличить объём нефтяных резервов США, нарастить поставки сырья на американский рынок и в перспективе снизить стоимость бензина.